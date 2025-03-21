В Коле завершился региональный турнир по настольному теннису «Будущее России. Заполярные таланты»

Юные теннисисты определяли лучших на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса. В соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов в возрасте до 14 лет из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, Кандалакши и Ревды.

На первом этапе соревнований теннисисты состязались в рамках группового этапа, по результатам которых лучшие в своих группах выходили в плей-офф.

В турнире среди мальчиков весь пьедестал заняли представители Мурманска: первое место занял Елисей Шаповалов, второе – Станислав Капустин, третье – Лев Вялов.

В зачёте девочек до 14 лет победу одержала Мария Трунова из Мурманска, «серебро» завоевала Олеся Шаповалова из столицы Заполярья, «бронзу» – Таисия Меркулова из Ковдора.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере - жить!»

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/