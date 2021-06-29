В колледжах и техникумах Мурманской области началась приёмная кампания

Во всех колледжах и техникумах Мурманской области начался приём документов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО). Квалифицированные техники и IT специалисты, средний медицинский персонал и бухгалтеры, учителя начальных классов и воспитатели, парикмахеры и повара, сварщики и металлурги – вот неполный перечень востребованных специалистов, которых готовят колледжи Мурманской области.

Приём на обучение за счёт средств областного бюджета в текущем учебном году запланирован в 18 образовательных организациях по78 образовательным программам СПО, в том числе по 25 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 53 программам подготовки специалистов среднего звена.

В 2021 году открыт приём на обучение за счёт средств областного бюджета по 2 новым программам СПО. В Мончегорском политехническом колледже это специальность 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» – она входит в ТОП-50 перспективных специальностей для регионов, сформированный Министерством труда РФ. В Мурманском индустриальном колледже теперь доступна программа 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Чтобы удовлетворить потребность предприятий и организаций региона в кадрах со средним профессиональным образованием, выделены 170 бюджетных мест для обучения в заочной форме.

Так, третий год подряд выделяются бюджетные места для обучения в заочной форме по программе «Металлургия цветных металлов» для АО «КГМК» и по образовательной программе «Судостроение» для СРЗ «Нерпа» филиала АО «Центр Судоремонта «Звездочка».

Впервые открыт приём на бюджет по заочной форме обучения по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота.

За счёт средств областного бюджета осуществляется набор в шести областных колледжах (Апатиты, Кандалакша, Ковдор, Кола, Мурманск, Оленегорск), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют основного общего образования.

Подробная информация о приёмной кампании 2021 в государственных областных профессиональных образовательных организациях размещена на сайте регионального Министерства образования и науки по ссылке.