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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.21 15:30

В колледжах Мурманской области начались демонстрационные экзамены по стандартам «Ворлдскиллс Россия»

В 2021 году более 1000 студентов из 16 образовательных организаций Мурманской области станут участниками демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в рамках государственной итоговой или промежуточной аттестации.

Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Молодые профессионалы смогут подтвердить соответствие своей квалификации требованиям международных стандартов по 25 компетенциям «Ворлдскиллс Россия». К уже апробированным компетенциям в этом году добавилось девять новых: администрирование отеля, банковское дело, бухгалтерский учет, веб-дизайн и разработка, кирпичная кладка, обслуживание тяжелой техники, технологии информационного моделирования BIM, фрезерные работы на станках с ЧПУ, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

На базе колледжей региона уже создано и аккредитовано 11 центров проведения демонстрационных экзаменов, оборудованных в соответствии с требованиями международных стандартов. Ещё 16 центров будет создано в ближайшее время.

Первыми демонстрировали свой профессионализм будущие медики - студенты выпускного курса Кольского медицинского колледжа. В процессе демоэкзамена по компетенции «Медицинский и социальный уход» студенты работают в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности. За ходом демоэкзамена можно было следить в прямом эфире.

Каждый участник по итогам демонстрационного экзамена получит «Паспорт компетенций» – документ, подтверждающий наличие практических навыков в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия». Этот до\кумент станет существенным дополнением в составе профессионального портфолио и позволит выпускникам презентовать себя потенциальным работодателям.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,  демонстрационный экзамен – новая форма аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения задания демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

В профессиональных образовательных организациях Мурманской области демонстрационные экзамены проводятся с 2017 года.

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