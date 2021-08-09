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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.21 14:00

В колледжах области будет создана 41 современная мастерская

Регион получит федеральную субсидию в сумме почти 200 млн рублей на создание 41 современной мастерской в региональных колледжах. В рамках нацпроекта «Образование» Мурманская область стала одним из победителей конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление субсидии в 2022-2024 годах, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

В заявку входил проект создания мастерских по наиболее востребованным экономикой и социальной сферой региона направлениям: информационные и коммуникационные технологии; искусство, дизайн и сфера услуг; обслуживание транспорта и логистика; промышленные и инженерные технологии; социальная сфера; строительство.

«Мы уже несколько лет инвестируем в новые лаборатории, они готовят кадры для нашей экономики. Всех коллег, которые готовили нашу заявку на конкурс, благодарю за это. Самое главное – эти федеральные ресурсы сейчас активно использовать», - подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что в 2019 году на базе двух колледжей открылись 10 новых мастерских, в которых прошли обучение почти 2000 человек - студенты и педагоги колледжей, школьники, сотрудники предприятий – социальных партнеров. В этом году, отметил губернатор, будет создано еще восемь мастерских, оборудованных по стандартам Ворлдскиллс. К концу 2024 года в регионе появится 59 современных мастерских, что позволит существенно повысить качество подготовки выпускников средних специальных образовательных учреждений.

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