В колонии особого режима предотвращена попытка доставки запрещённых предметов почтой

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии особого режима №16 посёлка Мурмаши при проверке заказного письма на имя осуждённого обнаружили внутри почтового отправления USB-накопитель ёмкостью 16 GB.

В соответствии с действующим законодательством запоминающее устройство входит в перечень предметов, запрещённых к передаче, использованию и хранению подследственными и осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Данное заказное письмо с запрещённым вложением поступило от жителя подмосковного города Химки.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в настоящее время проводится проверка. Материалы будут переданы в отдел полиции по месту регистрации отправителя письма.