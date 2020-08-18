В колониях УИС Мурманской области проходит конкурс «Брейн-ринг», посвященный Дню российского кино

В клубе мурмашинской исправительной колонии № 16 состоялся первый этап конкурса «Брейн-ринг», посвященный Дню российского кино. Подобные отборочные этапы конкурса проходят сейчас во всех колониях УИС Мурманской области.

Викторина состояла из вопросов об истории советского и российского кинематографа. В игре участвовали две команды осуждённых по пять человек в каждой.

По словам организаторов - сотрудников воспитательного отдела учреждения, местным знатокам кино лучше всего дались вопросы про названия фильмов и про главных персонажей. Наибольшую трудность вызвали вопросы про год создания киношедевров и фамилии режиссёров.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, несмотря на то, что соперники играли ровно, пятёрка победителей определилась по итоговой сумме баллов.

Теперь киноманы из ИК-16 будут представлять своё учреждение в финальном этапе конкурса «Брейн-ринг» между командами всех исправительных колоний региона, который состоится 29 августа в областном управлении пенитенциарного ведомства в режиме видеоконференцсвязи.