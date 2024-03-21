В Кольском научном центре Российской академии наук создан Научно-исследовательский центр для изучения переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд

В церемонии открытия приняли участие президент Российской академии наук Геннадий Красников, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, генеральный директор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и директор Кировского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Андрей Абрашитов.

Президент РАН в своем приветственном слове подчеркнул важность взаимодействия научного сообщества и реального сектора экономики, примером которого стал открытый при поддержке «ФосАгро» Центр.

«Уникальная связь между промышленностью, передовыми российскими компаниями и академической наукой, очень важна для экономической независимости страны и в целом для развития науки. Сегодня как никогда очень важно, чтобы научные исследования были востребованы и, в частности, крупными российскими компаниями. Проблема обогащения труднообогатимых апатит-нефелиновых руд сегодня крайне актуальна не только для компании «ФосАгро», но и для экономики страны в целом. И я уверен, что она здесь будет успешно решена», – отметил Геннадий Красников.

Целью исследований, которые будут проводиться в новом научном комплексе, станет достижение максимально возможного извлечения полезного компонента при стабильно высоком качестве апатитового концентрата на обогатительных фабриках Кировского филиала АО «Апатит» в условиях изменчивости минерального состава руды.

Центр будет вести собственные научно-прикладные исследования и формировать задания для привлечения профильных высших учебных заведений, академических и отраслевых институтов для решения сложных междисциплинарных задач обогащения апатит-нефелиновых руд. Он также будет использоваться для проведения минералогических исследований, разработки оптимальных режимов рудоподготовки, составления карты запасов руды и разработки новых технологий использования эффективных и экологически безопасных флотационных реагентов.

О значимости взаимодействия правительства региона, промышленных компаний и научных организаций говорила и вице-губернатор Елена Дягилева, поприветствовавшая участников церемонии открытия от имени главы Мурманской области Андрея Чибиса.

«Арктическая зона – стратегически важная территория. Геополитическое положение ставит перед правительством региона, предприятиями и организациями, работающими здесь, комплекс задач, требующих прорывных решений. Сегодня особенно важно, чтобы промышленность работала в плотном взаимодействии с научным сообществом, чтобы достижения исследователей были направлены на развитие Мурманской области и благо экономики всей нашей страны. Результатом такой консолидации является новый Научно-исследовательский центр. В год 300-летия Российской академии наук это особенно ценно и почетно», – сказала Елена Дягилева.

Заместитель губернатора поблагодарила компанию «ФосАгро» за совместную работу по развитию города. Она отметила, что успешная реализация федеральных программ, комплекс мероприятий, которые проводит правительство Мурманской области в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», и сотрудничество с предприятием меняют территорию к лучшему.

Инвестиционный проект по созданию Центра объёмом в 500 млн рублей был реализован в рамках соглашения между Министерством науки и высшего образования РФ, Кольским научным центром Российской академии наук и компанией «ФосАгро». Он включил в себя выполнение проектно-изыскательских работ, строительство здания и оснащение его лабораторным и опытно-промышленным оборудованием.

«Уверен, что новый Научно-исследовательский центр позволит нам в многолетней перспективе гарантировать высокое качество продукции не только Кировского филиала АО «Апатит», но и, как следствие, сохранить уникальные характеристики минеральных удобрений, выпускаемых компанией «ФосАгро», поможет нам и впредь оставаться гарантом продовольственной безопасности России», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

С вводом в эксплуатацию Научно-исследовательского центра планируется проведение анализа не менее 100 технологических проб апатит-нефелиновой руды и 2500 проб на минералогический состав ежегодно с обеспечением компетентной и высококвалифицированной научной поддержкой основных технологических процессов на производстве.

После торжественной церемонии открытия состоялось совещание, посвящённое перспективам развития Кольского научного центра РАН. Одной из тем, которые затронули в рамках его повестки, стала подготовка кадров для научных учреждений региона. Как отметила вице-губернатор Елена Дягилева, сегодня поддержка молодых ученых и инициатив заполярных исследователей, работающих над актуальными для Арктики темами, является одним из приоритетов работы правительства Мурманской области.

«За последние пять лет более чем в 40 раз вырос размер финансирования программ поддержки исследователей. При поддержке главы региона Андрея Чибиса мы инвестируем в нашу молодежь, ежегодно выделяя гранты на проведение исследований, присуждая премии и стипендии талантливым ученым, молодым сотрудникам научных организаций и аспирантам», – подчеркнула заместитель губернатора.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе совещания Елена Дягилева подчеркнула, что сейчас в тесном взаимодействии с Кольским научным центром, промышленными партнёрами идёт трансформация системы высшего образования. Благодаря развитию Мурманского арктического университета, наращиванию научно-технологического потенциала и созданию новых лабораторий появляются дополнительные возможности для молодежи региона, а Кольское Заполярье становится более привлекательным для молодых исследователей из других субъектов страны.

Фото: https://gov-murman.ru