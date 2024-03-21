23 марта Мурманский арктический университет проведёт масштабный День открытых дверей для поступающих в 2024 году – с участием всех институтов и факультетовВ Мурманской области запускаются ещё три направления движения медицинских шаттлов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.03.24 10:00

В Кольском научном центре Российской академии наук создан Научно-исследовательский центр для изучения переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд

В церемонии открытия приняли участие президент Российской академии наук Геннадий Красников, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, генеральный директор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и директор Кировского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Андрей Абрашитов.

Президент РАН в своем приветственном слове подчеркнул важность взаимодействия научного сообщества и реального сектора экономики, примером которого стал открытый при поддержке «ФосАгро» Центр.

«Уникальная связь между промышленностью, передовыми российскими компаниями и академической наукой, очень важна для экономической независимости страны и в целом для развития науки. Сегодня как никогда очень важно, чтобы научные исследования были востребованы и, в частности, крупными российскими компаниями. Проблема обогащения труднообогатимых апатит-нефелиновых руд сегодня крайне актуальна не только для компании «ФосАгро», но и для экономики страны в целом. И я уверен, что она здесь будет успешно решена», – отметил Геннадий Красников.

Целью исследований, которые будут проводиться в новом научном комплексе, станет достижение максимально возможного извлечения полезного компонента при стабильно высоком качестве апатитового концентрата на обогатительных фабриках Кировского филиала АО «Апатит» в условиях изменчивости минерального состава руды.

Центр будет вести собственные научно-прикладные исследования и формировать задания для привлечения профильных высших учебных заведений, академических и отраслевых институтов для решения сложных междисциплинарных задач обогащения апатит-нефелиновых руд. Он также будет использоваться для проведения минералогических исследований, разработки оптимальных режимов рудоподготовки, составления карты запасов руды и разработки новых технологий использования эффективных и экологически безопасных флотационных реагентов.

О значимости взаимодействия правительства региона, промышленных компаний и научных организаций говорила и вице-губернатор Елена Дягилева, поприветствовавшая участников церемонии открытия от имени главы Мурманской области Андрея Чибиса.

«Арктическая зона – стратегически важная территория. Геополитическое положение ставит перед правительством региона, предприятиями и организациями, работающими здесь, комплекс задач, требующих прорывных решений. Сегодня особенно важно, чтобы промышленность работала в плотном взаимодействии с научным сообществом, чтобы достижения исследователей были направлены на развитие Мурманской области и благо экономики всей нашей страны. Результатом такой консолидации является новый Научно-исследовательский центр. В год 300-летия Российской академии наук это особенно ценно и почетно», – сказала Елена Дягилева.

Заместитель губернатора поблагодарила компанию «ФосАгро» за совместную работу по развитию города. Она отметила, что успешная реализация федеральных программ, комплекс мероприятий, которые проводит правительство Мурманской области в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», и сотрудничество с предприятием меняют территорию к лучшему.

Инвестиционный проект по созданию Центра объёмом в 500 млн рублей был реализован в рамках соглашения между Министерством науки и высшего образования РФ, Кольским научным центром Российской академии наук и компанией «ФосАгро». Он включил в себя выполнение проектно-изыскательских работ, строительство здания и оснащение его лабораторным и опытно-промышленным оборудованием.

«Уверен, что новый Научно-исследовательский центр позволит нам в многолетней перспективе гарантировать высокое качество продукции не только Кировского филиала АО «Апатит», но и, как следствие, сохранить уникальные характеристики минеральных удобрений, выпускаемых компанией «ФосАгро», поможет нам и впредь оставаться гарантом продовольственной безопасности России», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

С вводом в эксплуатацию Научно-исследовательского центра планируется проведение анализа не менее 100 технологических проб апатит-нефелиновой руды и 2500 проб на минералогический состав ежегодно с обеспечением компетентной и высококвалифицированной научной поддержкой основных технологических процессов на производстве.

После торжественной церемонии открытия состоялось совещание, посвящённое перспективам развития Кольского научного центра РАН. Одной из тем, которые затронули в рамках его повестки, стала подготовка кадров для научных учреждений региона. Как отметила вице-губернатор Елена Дягилева, сегодня поддержка молодых ученых и инициатив заполярных исследователей, работающих над актуальными для Арктики темами, является одним из приоритетов работы правительства Мурманской области.

«За последние пять лет более чем в 40 раз вырос размер финансирования программ поддержки исследователей. При поддержке главы региона Андрея Чибиса мы инвестируем в нашу молодежь, ежегодно выделяя гранты на проведение исследований, присуждая премии и стипендии талантливым ученым, молодым сотрудникам научных организаций и аспирантам», – подчеркнула заместитель губернатора.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе совещания Елена Дягилева подчеркнула, что сейчас в тесном взаимодействии с Кольским научным центром, промышленными партнёрами идёт трансформация системы высшего образования. Благодаря развитию Мурманского арктического университета, наращиванию научно-технологического потенциала и созданию новых лабораторий появляются дополнительные возможности для молодежи региона, а Кольское Заполярье становится более привлекательным для молодых исследователей из других субъектов страны.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тестировщики оценивают свой труд выше всего до 30 лет, программисты — в 30-40 лет, системные администраторы — после 50 лет
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Убийство на троих». Художественный сериал, 3 серия (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области хотят зарплату выше: запросы выросли почти на 10 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Рубль находился в относительном равновесии в преддверии заседания совета директоров Банка России-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика