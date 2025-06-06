В Кольском научном центре в Апатитах состоялось торжественное заседание Учёного совета, посвящённое подведению итогов выборов в члены Российской академии наук в 2025 году

Двое заполярных исследователей - директор Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН Иван Тананаев и директор Горного института КНЦ РАН Сергей Лукичев – были избраны академиком и членом-корреспондентом.

Председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Алексей Гиляров передал учёным поздравления от спикера регионального парламента Сергея Дубового и депутатов.

- Эти высокие звания – свидетельство вашего большого вклада в отечественную науку, в прикладные и фундаментальные научные исследования, которые имеют огромное значение не только для Мурманской области, но и для всей страны, - отметил Алексей Гиляров. - Ваш высокий профессионализм, большой опыт в организации научной деятельности, высокий авторитет среди российских и зарубежных ученых получили заслуженное признание.

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