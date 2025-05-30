В Кольском округе начался ремонт двух региональных дорог

В Кольском округе стартовали работы на двух дорожных объектах в рамках программы реновации ЗАТО. Подрядная организация приступила к обновлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Ура-Губа – Видяево» и «Автоподъезд к н.п. Килпъявр».

Сейчас специалисты занимаются организацией дорожного движения: для обеспечения безопасности устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты.

В процессе ремонта запланировано выполнить демонтаж существующего дорожного покрытия методом холодного фрезерования, устройство выравнивающего и основного слоев проезжей части.

Далее подрядчик выполнит планировку обочин с добавлением материала от фрезерования и нанесёт горизонтальную разметку.

Как отмечает Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в этом году в рамках реновации ЗАТО будут отремонтированы участки пяти объектов: автоподъезд к населённому пункту Высокий, автодороги Североморск – Североморск-3 и Ура-Губа – Видяево, а также автоподъезды к Килпъявру и совхозу Мончегорский.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547604/#&gid=1&pid=2