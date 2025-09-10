В Кольском округе презентовали региональную программу обучения оказанию первой помощи

Для обучения жителей Мурманской области оказанию первой помощи была разработана региональная программа «Организация массовой подготовки населения по вопросам оказания первой помощи в Мурманской области на 2025-2027 годы» в соответствии с рекомендациями Минздрава России.

Первая помощь – комплекс мероприятий, проводимых пострадавшим при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до оказания медицинской помощи.

Оказание первой помощи до прибытия медицинских работников возможно самими пострадавшими (самопомощь), сотрудниками экстренных служб и очевидцами происшествия при наличии соответствующей подготовки и навыков. Для этого необходимо создание соответствующих условий для активного овладения навыками оказания первой помощи широкими слоями населения. В случае экстренной ситуации это может спасти жизнь и сохранить здоровье пострадавшим, нуждающимся в оказании первой помощи.

«Ранее мы уже обсуждали организационные вопросы в рамках круглого стола «Организация массового обучения населения Мурманской области оказанию первой помощи» весной этого года. Было принято решение о разработке региональной программы совместно с министерством образования и науки. Ожидается, что в 2025 году обучение пройдёт порядка 15 тысяч человек, а в следующие два года – 19 тысяч ежегодно», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Полученные знания слушатели лекции закрепили на мастер-классах. Подобные обучающие мероприятия пройдут во всех муниципалитетах области.

Подробная информация о площадках и графиках проведения обучения будет размещена в официальных группах Министерства здравоохранения Мурманской области в социальных сетях, муниципальных образований и подведомственных организаций.

Фото (администрация Кольского округа): https://gov-murman.ru/info/news/553129/#&gid=1&pid=1