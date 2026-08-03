В Кольском округе продолжаются дорожные работы в рамках народной программы «На Севере – жить!»

На региональной автомобильной дороге «Автоподъезд к посёлку городского типа Кильдинстрой» подрядная организация завершила фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Вн.

В настоящее время специалисты приступили к укладке верхнего конструктивного слоя дорожной одежды. Технологический процесс включает розлив битумной эмульсии для подгрунтовки основания и формирование технологических швов сопряжения смежных полос с применением стыковочной битумно-полимерной ленты «БРИТ». Параллельно ведутся сопутствующие работы по расчистке полосы отвода от кустарниковой растительности и мелколесья.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, автоподъезд к Кильдинстрою обеспечивает транспортную связь посёлка с федеральной дорогой Р-21 Кола. Его обновление повысит комфорт и безопасность для местных жителей.

Движение на участке ремонта организовано по одной половине проезжей части с соблюдением временных знаков приоритета и скоростного режима.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571976/#&gid=1&pid=8