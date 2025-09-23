В Кольском округе провели чемпионат и первенство Мурманской области по ездовому спорту

Стать частью соревнований решили порядка 20 спортсменов из Мурманска, Кировска, Мончегорска и Полярного. Лучших определяли в бесснежных дисциплинах.

По завершении соревнований первое место в дисциплине «кросс 1 собака» заняли Денис Быковский и Юлия Кореева. «Серебро» завоевали Максим Грачиков и Юлия Потапова. Бронзовые призёры – Александр Гетман и Юлия Осенина.

В дисциплине «велосипед 1 собака» победили Денис Быковский и Тамара Грачикова. На втором месте Роман Сергеев и Елизавета Голомидова. На третьем месте Максим Грачиков и Татьяна Тимофеева. В дисциплине «скутер 1 собака» победу одержала Юлия Потапова. В призёрах Юлия

Фото (Юлия КОРЕЕВА): https://gov-murman.ru/info/news/553851/#&gid=1&pid=11