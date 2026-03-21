В Кольском округе состоялся чемпионат Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области по лыжным гонкам

В соревнованиях приняли участие 4 команды представляющие все подразделения судебных приставов региона. Лыжные гонки проводились в командном и индивидуальном зачете среди мужчин и женщин на дистанции 3 км.

Открыл соревнования заместитель главного судебного пристава Мурманской области Андрей Зубов. Он пожелал участникам лыжни спортивных достижений, а болельщикам - позитивных эмоций и ярких впечатлений.

Заполярные судебные приставы, обычно строгие и сосредоточенные на выполнении служебных обязанностей, преобразились в спортсменов. Лыжные гонки стали отличной возможностью проявить свои физические навыки и укрепить командный дух.

Первое место среди мужчин завоевал судебный пристав по ОУПДС специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельности Мурманского областного и арбитражного судов Виталий Мороз, вторым стал судебный пристав по ОУПДС специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Мурманска и Мурманского ГВС Константин Лукьяненко, третьим – младший судебный пристав по ОУПДС отделения судебных приставов Кольского района Кирилл Афанасьев.

Среди женщин первой финишировала судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей г. Мурманска Элеонора Ощепкова, второй стала судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска Мария Дьячкова, третьей к финишу пришла начальник отделения судебных приставов ЗАТО г. Заозерск Изолина Морозова.

Судебные приставы региона в очередной раз доказали, что они не только профессионалы своего дела, но и активные, спортивные люди, готовые к новым вызовам.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.