В Кольском округе волонтёры от партии «Единая Россия» высадили саженцы декоративных кустарников на могиле участника Великой Отечественной войны

В Мурмашах на военном мемориальном кладбище волонтёры «Единой России» выполнили просьбу дочери ветерана войны: высадили саженцы спиреи, а также помогли привести могилу в порядок.

С просьбой облагородить место захоронения отца-фронтовика обратилась жительница посёлка Мурмаши Ершова Зинаида Дмитриевна. Её отец - Иванов Дмитрий Константинович в годы Великой Отечественной войны сражался с фашистскими захватчиками, защищая свою Родину. Умер фронтовик в 1948 году, когда дочери было 10 лет.

Зинаида Дмитриевна многие десятилетия сохраняет память об отце, ухаживает за его могилой, высаживает однолетние и многолетние цветы.

«Важно беречь нашу общую память о героях Великой Победы, заботиться о детях войны не на словах, а на деле. Каждый из нас в большом долгу перед поколением победителей», - отметила глава городского поселения Мурмаши, член регионального совета сторонников Оксана Данилова.

Зинаида Дмитриевна искренне поблагодарила волонтёров за внимание к памяти её отца и всех защитников Отечества, которые победили в 1945 году и подарили нам мирное небо над головой.

Фото пресс-службы партии «Единая Россия».