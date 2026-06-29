В Кольском округе завершён выборочный ремонт автомобильной дороги Кола – Зверосовхоз на участке с 0 по 5,6 км

Общая протяжённость обновлённого полотна составила 3 км. Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация выполнила фрезерование и укладку нового асфальтобетонного покрытия, произвела укрепление и профилирование обочин, что обеспечит устойчивость дорожного полотна в межсезонье. На всём протяжении участка нанесена горизонтальная разметка термопластиком с применением световозвращающих микростеклошариков — для повышения видимости в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дорога Кола – Зверосовхоз имеет высокую социальную значимость. Несмотря на небольшую протяжённость (5,6 км), маршрут обеспечивает прямой выезд к федеральной трассе Р-21 «Кола» и служит основной транспортной артерией для движения пассажирского и социального транспорта. Ежедневно по этому направлению граждане следуют к местам работы, образовательным и медицинским учреждениям.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570174/#&gid=1&pid=6