В Кольском районе центры образования «Точка роста» откроются на базе школ в Мурмашах, Коле, Молочном и Пушном

Кольский район включён в региональный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование». Главная задача «Современной школы» – внедрение новых методов обучения и современных технологий. Одно из его основных мероприятий – обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

В рамках проекта 1 сентября на базе школ в Мурмашах, Коле, Молочном и Пушном будут открыты четыре центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На их создание из федерального, областного и местного бюджетов направлено 4,7 миллиона рублей.

«Точки роста» позволят школьникам получить современное качественное образование по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ, а также дополнительное образование в сфере IT-технологий, медиатворчества, шахматного мастерства, проектной и внеурочной деятельности. При этом благодаря обновленной материально-технической базе в рамках предмета «технология» появятся такие компетенции, как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, все сотрудники центров «Точка роста» прошли дистанционное обучение по курсу: «Гибкие компетенции в проектной деятельности» на образовательной платформе Фонда развития новых форм образования.

Напомним, всего в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в 2020 году планируется открыть 29 центров «Точка роста» в 14 муниципалитетах области. На приобретение высокотехнологичного оборудования будут направлены средства из федерального и областного бюджетов в размере 32,39 миллиона рублей. Центры будут созданы в ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском, Печенгском и Терском районах, городах Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярные Зори.