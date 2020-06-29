В Кольском районе эпидемиологическая ситуация остаётся сложной

29 июня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл очередное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, во время которого было отмечено, что ситуация и в регионе, и в муниципалитете остаётся напряженной. При всех принимаемых мерах безопасности количество выявленных положительных тестов на ‎COVID-19, хоть и не значительно, но растёт. Все подведомственные учреждения администрации по возможности продолжают работать в дистанционном режиме. Жителям рекомендовано продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в Кольском районе на 29 июня зарегистрировано 130 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 3 человека. В Белокаменке заразившихся нет. На домашней самоизоляции находятся 81 житель, среди них 8 детей. В обсерваторе Мурмашей обследуется 212 человек, в Верхнетуломском ещё семь.

Озвучены на заседании и последние данные по заболевшим коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в Кольской ЦРБ. В терапии находятся 110 пациентов, в инфекционном отделении лечатся 15 человек с диагнозом COVID-19. При этом ещё шесть жителей района лежат в реанимации, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Уже к этой среде в КЦРБ подключат к кислороду ещё 75 коек, всего в отделениях будет оборудовано 120 подобных точек.

В медучреждении также сейчас создаётся специализированная выездная мобильная бригада медиков, которая будет заниматься диагностикой и назначать лечение тем жителям, у которых только что выявлен положительный тест на ковид. Такие граждане пока находятся дома, их готовят к скорейшей госпитализации.

По традиции обсудили на совещании и работу образовательных учреждений района в период пандемии. На сегодняшний день в муниципалитете открыты девять дежурных детских садов. В них работает более 48 групп, которые посещают 464 ребенка. Все работники ДОУ прошли обязательное тестирование на ковид.

В школах района заканчивается подготовка к ЕГЭ. Выпускники, а их в этом году 120 человек, будут сдавать единый экзамен на базе двух учебных заведений: Кольской СОШ № 2 и Лодейненской школы. На днях в них прошли тренировочные экзамены. Педагоги, правда, пока без учащихся, отработали все алгоритмы проведения ЕГЭ. COVID-19 и здесь внёс свои коррективы. На пунктах проведения госэкзаменов принимаются беспрецедентные меры безопасности. В частности все педагоги, а их в районе будет задействовано около 60 человек, перед началом ЕГЭ сдадут тест на коронавирус. При этом аудитории будут регулярно дезинфицироваться, для этого уже закуплены ультрафиолетовые облучатели – рециркуляторы воздуха. Всех присутствующих на самих ЕГЭ, которые начнутся с 3 июля, также обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Ещё один вопрос оперштаба, актуальный для большинства жителей Колы, касался увеличения объёмов железнодорожных перевозок через районный центр. 19 июня, через Колу, по резервной ветке на Мурманск, прошёл первый грузовой состав. Перед администрацией района стояла задача как можно быстрее минимизировать неудобства жителей, чтобы они не стояли часами на единственном автомобильном переезде через ж/д пути.

На днях на пересечении проспектов Миронова и Защитников Заполярья заработал новый светофорный объект, объединенный в единую сеть с тремя пешеходными переходами. Теперь автомобилисты тратят даже меньше времени на ожидание чем обычно. И это при том, что в сутки через Колу проходят 32 состава.

Как сообщает администрация Кольского района, идёт и плановая замена окон в домах, выходящих на железную дорогу. С 23 июня подрядчик установил 66 новых рам, всего же должны поменять порядка 180 окон. Эти работы планируют завершить уже к 8 июля.