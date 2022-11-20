Сказочные заработки, или Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке?Людям скучно на Земле: ракета «Артемида» отправлена к Луне, а книга Гиннесса в поисках суперспособностей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.11.22 11:00

В Кольском районе и Печенгском округе открылись многофункциональные объекты придорожного сервиса

В рамках государственной поддержки развития придорожного сервиса в Мурманской области в 2021 году сразу несколько проектов получили целевую субсидию регионального комитета по туризму. Сотрудники комитета побывали в Кольском районе и Печенгском округе, где посетили только открывшиеся объекты придорожного сервиса.

Новое кафе в н.п. Старая Титовка находится по пути из Никеля и Заполярного в Мурманск. Это место пользуется большой популярностью, но сама инфраструктура требовала кардинального обновления. Сейчас здесь появилось современное и просторное здание. Ассортимент кафе предлагает широкий выбор блюд и напитков. В скором времени начнёт работу модульная автозаправочная станция. А в дальнейших планах Александра Шлипса, директора ООО «Северок», реализующего данный проект – строительство нового мотеля, предоставление услуг по катанию на оленях и мини-снегоходах. По мнению Александра, это сделает Старую Титовку привлекательной не только для туристов, но и для местных жителей.

Следующий объект – комплекс придорожного сервиса «Атлас», построенный рядом с пгт. Печенга. Об открытии здесь АЗС местные жители просили губернатора Мурманской области. «Атлас» – это АЗС, современное кафе, мини-магазин, а также станция для зарядки электроавтомобилей. Реализация проекта стала возможной благодаря конкурсу беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов, проводимого компанией «Норильский никель» и АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и поддержке Корпорации развития Мурманской области. «Директор ООО «Ивекта Групп» Наталия Спиридонова, считает, что «Атлас», это не просто автозаправка, а полноценный дорожный комплекс, который будет интересен туристам, приезжающим в Печенгский округ. Отличительная черта дорожного кафе – это меню, где представлена арктическая кухня с блюдами из оленины, сёмги, трески, местных дикоросов.

«Новые объекты – результат совместной работы предпринимателей и правительства Мурманской области. Работа в этом направлении продолжается, что даёт уверенность в том, что поездки и путешествия по дорогам области станут более комфортными», – сказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Северный экономический район глазами Мурманскстата
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
Д.О. Вернер
14.11.22 14:33
Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии...
Комментарий к новости:В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)17:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Сказочные заработки, или Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19-21 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты Госдумы решили защитить права жителей местностей, по которым не проходит железная дорога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика