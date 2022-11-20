В Кольском районе и Печенгском округе открылись многофункциональные объекты придорожного сервиса

В рамках государственной поддержки развития придорожного сервиса в Мурманской области в 2021 году сразу несколько проектов получили целевую субсидию регионального комитета по туризму. Сотрудники комитета побывали в Кольском районе и Печенгском округе, где посетили только открывшиеся объекты придорожного сервиса.

Новое кафе в н.п. Старая Титовка находится по пути из Никеля и Заполярного в Мурманск. Это место пользуется большой популярностью, но сама инфраструктура требовала кардинального обновления. Сейчас здесь появилось современное и просторное здание. Ассортимент кафе предлагает широкий выбор блюд и напитков. В скором времени начнёт работу модульная автозаправочная станция. А в дальнейших планах Александра Шлипса, директора ООО «Северок», реализующего данный проект – строительство нового мотеля, предоставление услуг по катанию на оленях и мини-снегоходах. По мнению Александра, это сделает Старую Титовку привлекательной не только для туристов, но и для местных жителей.

Следующий объект – комплекс придорожного сервиса «Атлас», построенный рядом с пгт. Печенга. Об открытии здесь АЗС местные жители просили губернатора Мурманской области. «Атлас» – это АЗС, современное кафе, мини-магазин, а также станция для зарядки электроавтомобилей. Реализация проекта стала возможной благодаря конкурсу беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов, проводимого компанией «Норильский никель» и АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и поддержке Корпорации развития Мурманской области. «Директор ООО «Ивекта Групп» Наталия Спиридонова, считает, что «Атлас», это не просто автозаправка, а полноценный дорожный комплекс, который будет интересен туристам, приезжающим в Печенгский округ. Отличительная черта дорожного кафе – это меню, где представлена арктическая кухня с блюдами из оленины, сёмги, трески, местных дикоросов.

«Новые объекты – результат совместной работы предпринимателей и правительства Мурманской области. Работа в этом направлении продолжается, что даёт уверенность в том, что поездки и путешествия по дорогам области станут более комфортными», – сказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru