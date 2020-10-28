В Кольском районе ищут разнорабочих для благоустройства общественных территорий

Постановлением правительства Мурманской области № 664 от 1 октября 2020 года определен порядок организации общественных работ и правила их финансирования. Координирует общественные работы Центр занятости населения Кольского района.

Общественные работы могут производиться в целях благоустройства, уборки территории или выполнения других работ для учреждений.

Заработная плата таких работников составит 27899 рублей до вычета налогов.

Получить направление от Центра занятости на общественные работы могут безработные граждане, а также несовершеннолетние, преимущественно из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обязательным условием является наличие регистрации по месту жительства на территории Кольского района.

Безработными граждан признают прямо в день обращения в Центр занятости и за этот день платят им пособие по безработице, а уже на следующий день человек выходит на работу. Получить консультацию специалистов по данному вопросу можно в МГОБУ «Центр занятости населения Кольского района» по телефонам: 8 (8-15053) 5-50-34, 3-50-48