В Кольском районе на мосту через ручей начался ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России, начался ремонт моста через ручей на 7 км автодороги Кола — Серебрянские ГЭС с подъездами в Кольском районе.

Объект представляет собой железобетонную конструкцию длиной 21,73 метра, построенную в 1986 году и последний раз отремонтированную в 2006 году. Общее расстояние ремонтных работ вместе с подъездами составит около 351 метра.

По результатам проведенного обследования установлено, что элементы защиты дорожного полотна не соответствуют требованиям нормативных стандартов, кроме того, изношено само асфальтобетонное покрытие и отдельные конструктивные части сооружения требуют замены.

На объекте ремонта уже установлены временные дорожные знаки, средства технического регулирования и информационные щиты. Подрядная организация приступила к основным строительно-монтажным работам. Работы осуществляются последовательно на одной стороне дорожного полотна, благодаря чему движение транспорта продолжается без перебоев в реверсивном режиме.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время выполняются работы по правой полосе по демонтажу защитного (выравнивающего) слоя, существующего покрытия тротуаров, парапетного ограждения и межбалочных участков.

В процессе ремонта запланировано отремонтировать опоры, пролетное строение, в том числе заменить его балки, выполнить замену мостового полотна, барьерного ограждения, водоотвода с мостового полотна, деформационных швов, произвести устройство участков сопряжения и укреплений конусов. На последнем этапе мостовики выполнят устройство дорожной одежды, планировку и укрепление откосов насыпей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563977/#&gid=1&pid=1