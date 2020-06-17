В Кольском районе началось предварительное голосование за внесение поправок в действующую Конституцию РФ

16 июня члены участковых избирательных комиссий Кольского района посетили нп. Западный Кильдин, нп. Восточный Кильин, нп. Остров Большой Олений, маяк Териберский и нп. Дальние Зеленцы.

В большинстве случаев добраться до этих труднодоступных мест можно только по воздуху или по морю. При этом даже в таких отдаленных от большой земли точках проживают люди, несут свою службу военные и пограничники, а также работают учёные и метеорологи. Они - граждане России и имеют такое же право на своё волеизъявление.

В этот раз добраться до избирателей членам УИК помогли военные. Командование Северного флота предоставили членам комиссии вертолет. Облёт занял весь день. График был плотным. Зачастую воинские части и базы учёных разбросаны по полуострову на удалении в десятки, если не в сотни километров. Поэтому на само голосование отводилось не больше 10-15 минут. В целях экономии времени и топлива лётчики винтокрылой машины даже не глушили двигатели.

Уже через несколько дней члены УИК Кольского района вновь соберутся в дорогу. 23 июня запланировано посещение станций Путевая Усадьба, Нял и 109 километр . До этих удаленных пунктов члены УИК доберутся по железной дороге.

Напомним, само общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ состоится 1 июня.