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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.21 10:00

В Кольском районе областная комиссия проинспектировала ряд объектов капремонта сферы ЖКХ

Областная комиссия под председательством министра энергетики и ЖКХ Алексея Лыженкова в целях контроля подготовки региона к работе в отопительный период проинспектировала проведение капитального ремонта объектов тепло- и водоснабжения Пушного, Мокрой Кицы, села Минькино и станции Лопарская.

Первыми на карте выездной проверки стали водозабор и котельная Пушного. На водозаборе проведена ревизия насосного оборудования. В плановом порядке осуществляется ремонт основного и вспомогательного оборудования на котельной.

Далее комиссия проследовала в посёлок Мокрая Кица, где за счёт средств администрации Кольского района выполняется капитальный ремонт теплотрассы.

На газовой котельной Минькино произведена промывка и прочистка котлов и теплообменников. Готовность котельной оценивается на 90%, осталось произвести в первой половине августа замену расширительного бака.

Контрольные мероприятия завершились на угольной котельной станции Лопарская. Здесь за счёт собственных средств эксплуатирующей организации АО «МЭС» производится замена топки одного из котлов. Оборудование будет доставлено в конце июля. Завершение работ намечено на август.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Алексей Лыженков отметил высокую степень готовности осмотренных объектов.

«Вместе с тем, для оценки реального положения дел, практика выездного контроля хода подготовки объектов ЖКХ к предстоящей зиме будет продолжена», - подчеркнул министр.

 

 

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