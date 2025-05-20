В Кольском районе обсудили вопросы вовлечения объектов недвижимости в экономический оборот

Представители региональных Росреестра и Роскадастра провели выездные встречи с руководством администраций поселков Кильдинстрой и Мурмаши.

Эти населенные пункты были выбраны в качестве пилотных для реализации проекта «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот». Участники встреч обсудили приоритетные направления реализации проекта, а также вопросы взаимодействия.

«Данный проект реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» и направлен на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и неиспользуемых земельных участков для дальнейшего вовлечения их в оборот, наполнение ЕГРН актуальными, полными и точными сведениям. Все это способствует развитию и повышению инвестиционной привлекательности региона», - подчеркнула заместитель руководителя Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Напомним, что Мурманская область стала участником проекта 26 марта 2025 года. В рамках подписанного соглашения между Росреестром, Роскадастром и правительством Мурманской области региональный филиал Роскадастра проведёт в текущем году комплекс мероприятий по выявлению и вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот в п.г.т. Кильдинстрой и п.г.т. Мурмаши Кольского района.

«Мы убеждены, что взаимодействие с органами местного самоуправления поможет уточнить границы объектов и зарегистрировать права северян на недвижимость, что повысит эффективность использования недвижимости в нашем регионе», - выразил уверенность директор филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Таймураз Бозиев.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.