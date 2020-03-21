В Кольском районе одобрены все заявки на ремонт подъездов

Администрацией Кольского района были подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по ремонту подъездов (входных групп) в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды» в поддержку местных инициатив граждан.

На территории сельских поселений Кольского района и города Кола заявки были поданы на ремонт подъездов в следующих многоквартирных домах:

- г. Кола: ул. Заводская, 4; просп. Миронова, 26, просп. Защитников Заполярья, 28;

- п.г.т. Молочный – 3 МКД по ул. Молодёжная, №№ 3, 6, 7 (5-тиэтажный дома, по 4-е подъезда в каждом, итого 12 подъездов)

- п.г.т. Верхнетуломский – ул. Кокшарова, 3 (1-подъездный 5-тиэтажный дом).

- с. Териберка: ул. Пионерская, 7, ул. Приморская, 1;

- с.п. Пушной: н.п. Мокрая Кица, 9; ж/д. ст. Лопарская, ОПХ Восход, 15;

- с. Тулома: ул. Школьная, 1; ул. Сафонова, 7;

- с. Ура-Губа: ул. Полярная, 13;

- с.п. Междуречье: н.п. Междуречье, дома №№ 1, 6; н.п. Мишуково, дом № 6.

Указанные заявки одобрены к реализации в 2020 году.

Всего по Кольскому району будет отремонтировано 50 подъездов.