Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 07:15
В Кольском районе около турбазы «Каравелла был найден артиллерийский снаряд времён войны
12 сентября в дежурную часть ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области поступила заявка на обследование подозрительного предмета в лесном массиве Кольского района.
На место обнаружения опасной находки незамедлительно выехали взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН «Медведь». Прибыв на указанную территорию, около турбазы «Каравелла», росгвардейцы идентифицировали предмет, который обнаружил работник строительной фирмы. Группа разминирования определила, что перед ними 75 миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны с взрывчатым веществом.
Боеприпас был передан следственно-оперативной группе по Кольскому району для выполнения следственных действий.
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