В Кольском районе остановлена выгрузка отходов, содержащих нефтепродукты, на грунт

В Кольском районе на территории бывшего совхоза «Пригородный» в ходе совместного рейда сотрудниками регионального центра лесного и экологического контроля и министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области выявлено нарушение природоохранного законодательства.

Специалистами зафиксирован факт выгрузки бочек с отходами горюче-смазочных материалов на земельный участок с открытым грунтом. Такие действия являются нарушением требований обращения с отходами производства и потребления.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в ведомстве отмечают, что в пожароопасный период складирование отходов, содержащих нефтепродукты, с нарушением норм может привести к возгоранию.

«В ходе природоохранных рейдов сотрудники министерства и регионального центра проводят комплексный экологический надзор. На севере очень хрупкая экология и очень хрупкая природа. Мы продолжим осуществлять контроль и обеспечивать соблюдение необходимых экологических требований», – отметил министр Сергей Абаринов.