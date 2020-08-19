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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.20 15:30

В Кольском районе отроются сразу четыре Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Главным подарком для ребят из Кольского района к новому учебному году станет открытие образовательных центров «Точка роста» на базе Кольской, Мурмашинской, Пушновской и Молочненской школ.

Центры «Точка роста» создаются в Мурманской области в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

- Это знаковое для нас событие. Реализация проекта предполагает масштабную работу по организации принципиально нового образовательного пространства. На приобретение высокотехнологичного оборудования для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в Точках роста Кольского района из федерального и регионального бюджетов направлено 4 млн 468 тысяч 231 рубль 84 копейки, - рассказала Ирина Непеина, заместитель главы администрации Кольского района-начальник Управления образования, - Объем софинансирования из бюджета Кольского района на эти цели составил 235 тысяч 170 рублей 10 копеек. Дополнительно в целях проведения ремонтных работ и приведения помещений Центров «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем администрацией Кольского района выделено 3 млн 610 тысяч рублей.

Школьников ждут необычные формы занятий по таким предметам, как технология, ОБЖ и информатика, а также зоны коворкинга, медиазона и шахматная гостиная. Центры оснащены самым современным оборудованием: мобильным классом, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, тренажерами-манекенами, другим цифровым и аддитивным оборудованием - продолжила Ирина Вениаминовна, - Здесь нет границ для реализации даже очень смелых идей: от компьютерного дизайна легковых автомобилей до создания целых городов и планирования необычных архитектурных форм.

По словам Ирины Вениаминовны, Центр сможет также выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, творческой, социальной самореализации - двери «Точек роста» будут открыты не только детям и педагогам, но и родительской общественности. Это будут, по-настоящему, точки кипения и притяжения в маленьких населенных пунктах, в которых будут собираться и аккумулироваться новые идеи, новые проекты, воплощаться в жизнь.

Во всех четырёх школах уже завершён ремонт, выполняется брендирование помещений в соответствии с типовым дизайн-проектом, осуществляется установка и наладка нового оборудования. Все педагоги Центров прошли необходимое для работы с высокотехнологичным оборудованием обучение.

«Точки роста» широко распахнут двери для своих ребят 1 сентября.

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Последние комментарии

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Светлана
17.08.20 16:15
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16.08.20 10:34
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