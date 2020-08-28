В Кольском районе планируют бесплатно привить от гриппа более 30 тысяч человек

Эти цифры были озвучены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Кольского района, которую вчера провёл глава администрации Александр Лихолат. В заседании также приняли участие представители регионального Роспотребнадзора, Кольской ЦРБ и Управления образования муниципалитета.

Основной вопрос повестки дня - подготовка учреждений Кольского района к предстоящему эпидемическому сезону 2020-2021 годов с учётом мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и недопущению распространения возможной вспышки коронавирусной инфекции.

- В прошлом году в Кольском районе было привито от гриппа порядка 24 тысяч человек, это 49% от всего обслуживаемого населения. Показатель даже несколько выше, чем в целом по региону. При этом было привито 75% детей и 55% от всех жителей старше 60 лет, - рассказал на заседании врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Александр Сергеев. – Данная профилактическая мера позволила сдержать интенсивность эпидемического процесса по гриппу и не допустить значительного превышения пороговых уровней.

Снижению интенсивности эпидпроцесса среди школьников способствовали и дополнительные каникулы, которые были введены в регионе по выходу из полярной ночи. Внёс коррективы в процесс обучения и коронавирус. С 17 марта 2020 года школьники ещё раз ушли на вынужденный отдых. Данная мера также позволила снизить заболеваемость среди подростков.

Положительно зарекомендовали себя и дополнительные профилактические и противоэпидемические мероприятия, которые были введены в муниципалитете решением комиссии Кольского района еще в начале марта. На предприятиях, подведомственных учреждениях и образовательных организациях впервые было организовано массовое проведение бесконтактной термометрии сотрудников и учащихся.

Благодаря принимаемым мерам в регионе с 20 июня наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Данный опыт решено применять и в дальнейшем, ведь он позволяет бороться не только с ковидом, но и препятствует распространению сезонных вспышек гриппа и ОРВИ.

Так в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля прописано увеличить количество прививаемых от гриппа жителей Мурманской области с 47,5% до 60%. Вакцинация будет проводиться за счёт средств федерального бюджета. Только в Кольском районе в этом сезоне планируют бесплатно вакцинировать чуть более 30 тысяч человек. Сроки начала и окончания проведения иммунизации против гриппа – сентябрь-октябрь. При этом, прежде всего, в муниципалитете будут привиты пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, дошкольники и школьники.

- После окончания летнего периода ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, - отметила врач-эпидемиолог ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Анастасия Бережная. - Основной и один из самых эффективных способов борьбы с гриппом - формирование специфического иммунитета, который вырабатывается у человека после прививки. Вакцинация помогает уберечься от вируса в 70-100% случаев.

По словам медиков, уменьшить вероятность распространения вируса гриппа в организациях, предприятиях и учреждениях образования также может регулярное проветривание помещений и оснащение их бактерицидными установками, которые дезинфицируют воздух.

В школах также рекомендовано избегать большого скопления учащихся в классах и при организации питания, а также проводить ежедневные утренние осмотры детей и сотрудников образовательных учреждений. При выявлении ребенка с признаками гриппоподобного заболевания его следует немедленно изолировать от коллектива.

Более подробно о готовности образовательных организаций муниципалитета к новому учебному году в условиях эпидобстановки рассказал заместитель начальника Управления образования Кольского района Николай Малов.

1 сентября в Кольском районе заработают 15 общеобразовательных учреждений, в которые пойдет порядка 4 тысяч школьников, откроются 19 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования.

Еще до начала занятий все учителя школ пройдут тестирование на ковид. Оно начнется с 28 августа. Для этого педагогам не придётся обращаться в поликлиники, мобильные медицинские бригады сами приедут в школы.

При этом в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также для профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ для образовательных учреждений района приобретены 147 рециркуляторов для обеззараживания воздуха. С 28 августа в школы поступит еще 447 подобных прибора, которые закупаются за счёт областного бюджета. Часть учебных заведений также уже укомплектована бесконтактными термометрами. Пока их в наличии 86 штук, но в ближайшие дни будет завезено еще порядка 450 штук. Их также приобретают из средств бюджета региона. При этом все учителя и сотрудники СОШ и детских садов укомплектованы защитными масками и перчатками. На эти цели из бюджета муниципалитета было выделено порядка 3 миллионов рублей. На совещании подчеркнули, что на территории учреждений ношение индивидуальных средств защиты только рекомендовано. При соблюдении безопасной дистанции в 1,5 метра надевать или не надевать маску должны решать сами учителя и школьники.

Однако в целях безопасности в этом году решено отказаться от общешкольных линеек, посвященных Дню знаний. Праздник пройдет для каждого класса отдельно, в формате классного часа.

Для того чтобы избежать скопления учащихся, уроки в школах будут начинаться в разное время, по «ступенчатому» принципу. При этом за каждым классом закрепят свой кабинет, в котором будут заниматься только они.

Школьные перемены тоже рекомендовано проводить с учётом эпидситуации. Коридоры учебных заведений будут разделены на отдельные зоны, границы которых планируют обозначать самоклеящимися лентами.

Коснутся нововведения и «большой перемены», во время которой обучающие принимают пищу. Она станет ещё длиннее за счёт сокращения продолжительности уроков, сообщает администрация Кольского района.