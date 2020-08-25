В Кольском районе подача тепла в социальные объекты начнется с 27 августа

Тепло в школы, детские сады, учреждения культуры, амбулатории, ФАПы и районную больницу начнут подавать уже в этот четверг. Об этом сегодня шла речь на совещании с управляющими компаниям.

- Уже в конце недели в муниципалитете температура воздуха днем не будет подниматься выше +11 градусов. Ночами она будет падать до + 5, при этом синоптики обещают дожди, так что нужно уже сейчас начинать прогревать все социальные объекты, - подчеркнул глава районной администрации Александр Лихолат.

Помимо этого на совещании с руководителями управляющих компаний и ТСЖ обсудили вопрос ремонтов подъездов. В этом году в Кольском районе в рамках программы поддержки местных инициатив будут приведены в порядок порядка 50 подъездов. Работы финансируются из средств областного и районного бюджетов.

В качестве примера удачного ремонта Александр Лихолат привёл недавно приведённые в порядок подъезды в одной из девятиэтажек села Тулома. Глава районной администрации отметил, что работы сделаны качественно, с использованием современных строительных материалов. Таких же ремонтов администрация ждет и от других подрядчиков, привлеченных к реализации программы. Времени на работу осталось не много, все подъезды должны быть готовы к октябрю. На совещании подчеркнули, что принимать их будут со всей тщательностью, сообщает администрация Кольского района.