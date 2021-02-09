В Кольском районе появится Центр по развитию бальных танцев

Концепцию развития единого Центра танца разработали директор Кольского районного центра культуры Татьяна Алтынникова и руководитель ансамбля бального танца «Аквамарин», президент Федерации танцевального спорта Мурманской области Светлана Краснова. Проект создания Центра поддержала администрация Кольского района.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы из наших юных танцоров вырастали «звёздочки». Наша танцевальная школа уже зарекомендовала себя на хорошем уровне, поэтому мы решили вложить силы и развивать этот вид искусства, который ещё и является спортом», - отмечает директор Татьяна Родионовна Алтынникова.

На первоначальном этапе центр будет работать с только начинающими танцорами. Тренировать детей будут мастера спорта и самые сильные хореографы Мурманской области – подбор педагогов уже начался. При этом обучаться ребята будут не только бальным видам танцев, но и их современным направлениям. В перспективе через год на базе Центра откроются группы и для взрослых, в том числе и в возрастной категории 50+.

Базироваться Центр будет на базе Кольского районного центра культуры. Сейчас работа по созданию Центра находится на этапе открытия филиалов, которые будут действовать на базах Дворцов культуры в Мурмашах, Молочном и Междуречье.

Планируется, что работать районный Центр начнёт с 1 марта этого года.