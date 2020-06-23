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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.20 08:45

В Кольском районе пожарные-добровольцы прошли первое в этом году «крещение огнём»

22 июня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл очередное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля над распространением коронавирусной инфекции.

Особое внимание на заседание было уделено пожароопасному сезону, который начался в Мурманской области еще 15 мая.

С 16 июня, в связи с установлением 4-5-х классов пожарной опасности, на территории восьми поселений района были введены особые противопожарные режимы. А 21 июня на территории сельского поселения Тулома даже пришлось вводить режим «ЧС муниципального характера». Накануне на 1469 километре ФАД Р-21 «Кола», на границе с Печенгским районом, произошел крупный тундровый пожар. Спустя всего несколько часов его площадь достигла 33 Га.

На его ликвидацию были брошены пожарные-добровольцы. В Кольском районе такие бригады впервые были созданы в прошлом году. Тогда волонтеры отлично себя зарекомендовали при тушении низовых пожаров в районе Териберки.

В этом году мобильные бригады добровольцев были сформированы вновь. Всего в тушении огня задействуют более 60 человек. За счет бюджета Кольского района для них приобретен грузовой квадроцикл, противопожарные ранцы «Ермак», сигнальные жилеты, минирадиостанции и каски. Сами волонтеры на выездах обеспечиваются питанием. Их работа также оплачивается из районного бюджета. За смену в 8-12 часов добровольцы получают пять тысяч рублей.

Вчера большая часть пожарных–добровольцев прошла «крещение огнем». Их привлекли к тушению возгорания в районе 1469 километра. С поставленной задачей волонтеры справились. Сегодня к 12 часам дня огонь был полностью потушен.

На территории Кольского района к тушению лесных и природных пожаров также будут привлекаться «Мурманская база авиационной охраны лесов» и ООО «Мурманавиа». Договора с данными предприятиями уже заключены.

В этом году в бюджете Кольского района на мероприятия по пожарной безопасности заложено 11 миллионов рублей. Ещё более 2,5 миллионов на эти цели выделяют поселения района.

Обсудили на совещании и работу образовательных учреждений района. На сегодняшний день в муниципалитете открыто 9 детских садов. В них работает более 50 групп, которые посещают 472 ребёнка. В дошкольных учреждениях соблюдаются все необходимые меры защиты, работники учреждений прошли тестирование на коронавирус.

В июне начинается и пора ЕГЭ. Учащиеся муниципалитета сдают единый государственный экзамен на базе Кольской СОШ №2 и Лодейнинской школы. Все они обеспечены предметами индивидуальной защиты, которые приобретены за счет средств областного и районного бюджетов. Закуплены и ультрафиолетовые облучатели – рециркуляторы воздуха.

Всего этим летом ЕГЭ будут сдавать более 120 школьников. Обеспечивают экзаменационный процесс 62 работника школ. За три дня до экзаменов их в обязательном порядке протестируют на коронавирус.

С 15 июня в районе начали работать школьные трудовые бригады. Ребята трудятся на базе образовательных учреждений, а также помогают местным управляющим компаниям и сельскохозяйственному предприятию «Тулома». Всего за лето будут трудоустроены 289 подростков.

С 3 августа на базе школ района начнут работать оздоровительные лагеря. Ожидается, что их посетят более 300 человек.

На заседании оперативного штаба также рассматривался вопрос о ремонтах дорожного полотна. Сейчас эти работы в самом разгаре. По словам Александра Лихолата их должны завершить уже к 1 июля. В графике и реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». К примеру, в микрорайоне станция Кола уже уложен новенький асфальт, сообщает администрация Кольского района.

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