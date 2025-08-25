В Кольском районе привели в порядок почти 33 тысячи квадратных метров дорог

В муниципалитетах Мурманской области продолжается летняя дорожная компания в рамках губернаторского плана «На Севере - жить!» и реновации ЗАТО.

В Кольском районе в нормативное состояние приводятся несколько муниципальных дорог: в Молочном, Коле, Верхнетуломском, Мурмашах, Кильдинстрое, Териберке, Ура-Губе, Килпъявре. В настоящее время большинство работ завершены. Продолжается ремонт в Туломе и Туманном. Готовность объектов составляет 50% – 70%.

Всего в муниципалитете в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» привели в порядок почти 33 тысячи квадратных метров улично-дорожной сети.

Помимо этого, в муниципалитетах региона продолжаются работы по программе реновации ЗАТО. В Заозерске полным ходом идёт ремонт на автодороге в губу Нерпичья, где уже выполнены 70% всех предусмотренных объемов. Подрядчик выполняет устройство выравнивающего слоя и укладку свежего асфальтобетонного покрытия, а также устанавливает новые дорожные знаки.

Одновременно проходят работы на улице Флотской, где в нынешнем году также появится новый асфальт.

Напоминаем, что ранее в Заозерске отремонтировали три переулка: Школьный, Спортивный и Молодёжный, а также обустроили новый тротуар к 10-й площадке.

