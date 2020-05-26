В Кольском районе продолжается дезинфекция общественных территорий

Сегодня сотрудники одной из управляющих компаний г. Кола обеззаразили подъезды некоторых многоквартирных домов на проспектах Защитников Заполярья и Советский. Дезинфекция проводилась специальным раствором, который практически на 100% уничтожает большинство известных вирусов и бактерий.

Сами коммунальщики в целях безопасности использовали защитные костюмы, респираторы и перчатки. Для жителей же обработка общедомового имущество обернулась небольшим неудобством. После проведения дезинфекции им несколько часов пришлось сидеть дома, не входя и выходя из подъездов. Впрочем, все отнеслись с пониманием к данным ограничениям.

Качество проводимых работ контролируют специалисты районной администрации и УГХ г. Кола.

Как сообщает администрация Кольского района, дезинфекция общественных территорий будет продолжена и в дальнейшем. Завтра предстоит обработать антисептиками некоторые подъезды в посёлке Молочный. На очереди Тулома и Зверосовхоз. Там санобработку проведут до конца недели.