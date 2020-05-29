В Кольском районе продолжаются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции

В связи с эпидемиологической ситуацией в Коле продолжаются работы по дезинфекции подъездов жилых домов и общественных территорий.

Вчера под контролем МКУ «УГХ г. Кола» подрядная организация ИП «Кутельмах» обработала остановочные комплексы на просп. Миронова и ул. Привокзальная.

Для обеззараживания применялись зарегистрированные в установленном порядке и рекомендованные Роспотребнадзором дезинфицирующие средства.

Работы по дезинфекции будут продолжаться до тех пор, пока сохраниться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции.