В Кольском районе продолжаются работы по дезинфекции общественных территорий и подъездов жилых домов

МКУ «УГХ г. Кола» и отдел муниципального контроля администрации Кольского района осуществляют систематический контроль за выполнением дезинфекции подъездов многоквартирных домов, путем проведения выборочного обследования уже обработанных подъездов МКД.

Инспекции проводятся в соответствии с представленными управляющими компаниями графиками дезинфекции подъездов. Отслеживаются и все обращения граждан в социальных сетях, а также на портале «Наш Север».

Сведения о реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией с указанием количества выявленных нарушений, а также представлением адресных графиков проведения дезинфекции дворовых территорий и многоквартирных домов с разбивкой по способу управления (управляющие организации, ТСЖ, непосредственное управление) направляются еженедельно в адрес Государственной жилищной инспекции.

Например, контроль за выполнением управляющими компаниями ООО «ЖЭУ», а также ООО «КОЛА ЖКХ» дезинфекции подъездов в соответствии с планами - графиками был осуществлен 4 июня.