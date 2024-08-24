В Кольском районе проходит форум «ЭтноМурман»

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, на площадке комплекса «Здоровье» на берегу реки Тулома в Кольском районе состоялось открытие VI Межрегионального молодёжного форума «ЭтноМурман».

Это событие, которое уже успело стать традицией, в этом году собрало на своей площадке активную молодёжь из 23 регионов России, впервые объединив представителей не только Северо-Западного федерального округа, но и участников из разных уголков страны.

«ЭтноМурман» – это место для обмена опытом, идеями и знаниями о традициях и культурном наследии, о важности молодёжного сотрудничества и развитии национальной политики.

Как сообщает Министерство внутренний политики Мурманской области, участников форума в течение четырёх дней ждёт насыщенная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции и дискуссии по различным направлениям, способствующим развитию лидерских качеств и навыков работы в команде.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/