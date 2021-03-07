В Кольском районе прошёл региональный отбор Всероссийского чемпионата по робототехнике

Региональный отборочный этап «First Lego League» в рамках Всероссийского чемпионата «First Russia Robotics Championship» состоялся на базе Мурмашинской школы №1. Командам ребят 10-16 лет необходимо было представить на суд жюри свой проект, посвященный активному образу жизни, подготовить короткую презентацию о своем роботе, а также принять участие в 2,5-минутных матчах «Игры роботов». Дошкольники должны были представить на суд жюри модель, постер и презентацию своего проекта.

По итогам конкурсных испытаний в направлении Discover победителями среди команд дошкольников стали:

в номинации «Награда за взаимодействие» – команда «Цветные карандаши» из детского сада №46 посёлка Молочного;

в номинации «Награда за сложность и оформление» – команда «Квантики» из центра дополнительного образования «Лапландия»;

в номинации «Награда за необычные механизмы» – команда «МиниProfiki» из Мурмашинской школы №1;

в номинации «Награда за победу над обстоятельствами» – команда «Роботята» из детского сада №4 г. Колы.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в направлении «Challenge» среди команд школьников по итогам двух дней соревнований абсолютным победителем Чемпионата стала команда «Кубики» из АНО «ФабЛаб г. Мончегорска», серебряным призёром – команда «Неудержимые» из центра «Лапландия», бронзовым призером - команда «Полярные Совы» из Дома детского творчества № г. Заполярного.

Команды-победители среди младших участников и ребят старшего школьного возраста представят Мурманскую область на Всероссийском чемпионате «First Russia Robotics Championship».