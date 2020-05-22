В Кольском районе прошёл рейд по соблюдению жителями муниципалитета «масочного режима»

В сельском поселении Тулома прошёл очередной рейд по соблюдению постановления 293-ПП от 10 мая 2020 года «О внесении изменений в постановление правительства Мурманской области от 04.04.2020 ГС2 175-ПП» - «масочного режима».

Ответственное отношение жителей села к неблагоприятной эпидемиологической ситуации проконтролировали сотрудники полиции, администрации Кольского района и администрации сельского поселения.

На сегодняшний день в Туломе есть подтверждённые случаи коронавирусной инфекции.

Первым делом внимание обратили на местный мини-рынок в центре села. Предприниматель не предоставил документы, согласно которым он может осуществлять свою работу в Туломе. До получения разрешения торговлю он приостановил.

Далее представители власти посетили три торговые точки. С нарушителями масочного режима провели профилактические беседы и раздали дополнительные средства индивидуальной защиты. Пожилым жителям села Тулома они напомнили о соблюдении режима самоизоляции, а также о том, что при необходимости они могут обратиться к волонтёрам по телефону 112.