В Кольском районе прошли традиционные национальные Саамские игры

Участников и гостей спортивного праздника в Лопарской приветствовали депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, председатель профильного комитета областного парламента Лариса Круглова, представители правительства области, руководители муниципального образования Кольский район.

- Маленький посёлок при станции Лопарская в очередной раз принимает много гостей. Сегодня здесь собрались любители национальных видов спорта и поклонники саамской культуры, - отметила в своем выступлении Татьяна Кусайко. - За годы проведения праздник приобрёл большую популярность не только среди жителей Мурманской области, но и других регионов России. На празднике - много детей, считаю, что очень важно знакомить подрастающее поколение с историей, культурой, традициями и обычаями коренных народов нашего региона.

- Саамские национальные игры ежегодно вновь и вновь пробуждают интерес к коренным народам севера, к их уникальной культуре, укладу жизни, традиционным ремеслам и промыслам, - подчеркнула Лариса Круглова. - Самая тёплая признательность - организаторам праздника – за то, что помогают сберечь культурное богатство и историческое наследие нашего родного края. Ваша активность, неравнодушие, большая работа способствуют укреплению дружбы народов в нашем многонациональном обществе.

Основу праздника составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и ловля рыбы «на банку». Главным действием по праву остается женский саамский футбол.

Для семейных команд второй год проводятся два вида соревнований: бег с палкой и семейный прыжок в длину. В них приняла участие и Лариса Круглова вместе со своей семьей.

Для гостей мероприятия была приготовлена интересная концертная программа с участием лучших творческих коллективов Кольского и Ловозерского районов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, фотовыставка об истории игр. Всех гостей по традиции угощали саамской ухой.

Напомним, впервые Саамские национальные игры были организованы в 1997 году отделом культуры администрации Кольского района. За годы проведения праздник приобрёл большую популярность среди жителей Мурманской области и гостей нашего региона.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/90a/hrng1gawzwavdu00tejyyi6f8ofmea4c.jpg