В Кольском районе проводится доследственная проверка по факту гибели рыбака на берегу реки Гирвас

20 июня в следственный отдел по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о гибели мужчины, тело которого обнаружено на месте сгоревшей избушки на берегу реки Гирвас.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена, им оказался житель Мурманской области, 1983 года рождения, приехавший на рыбалку со своими родственниками. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление картины произошедшего. С целью определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.