В Кольском районе работы по капремонту 2021 года завершены в 17 многоквартирных домах из 19 запланированных

В Мурманской области завершается кампания 2021 года по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД). В частности, практически все объекты сданы в Кольском районе. Ход приемки после капремонта МКД в Туломе и Молочном проконтролировала и.о. генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«На сегодняшний день в Кольском районе работы по капитальному ремонту завершены в 17 многоквартирных домах из 19 запланированных. В частности, приведены в порядок крыши шести домов в Шонгуе, Пушном, Мурмашах, Коле и Туломе. Заменены шесть лифтов в трех многоквартирных домах в Мурмашах и Коле, а также трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в семи домах в Молочном», - рассказала Юлия Барсукова.

Комиссия, в состав которой вошли представили собственников, муниципалитета, регионального Фонда капремонта и подрядчика, приняла в том числе работы по капитальному ремонту кровли дома №3 на улице Ручьевой в Туломе. Подрядчик утеплил крышу, сделал на ней правильный уклон в сторону водосливной системы, смонтировал новое покрытие, а также отремонтировал вентиляционные шахты и выходы на крышу.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Молочном другой подрядчик предъявил комиссии новые внутридомовые инженерные сети холодного и горячего водоснабжения домов №№2 и 6 на улице Гальченко. Замену стояков водоснабжения в этих домах удалось произвести во всех квартирах, куда собственники предоставили доступ рабочим.