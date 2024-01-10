В Кольском районе реализуется пилотный проект по внедрению системы аварийной диспетчеризации

АО «МЭС» продолжает работы по созданию системы аварийной диспетчеризации. Пилотный проект запущен в Кольском районе.

В тестовом режиме к системе внешнего мониторинга подключены несколько десятков жилых домов и нежилых зданий в Коле и Мурмашах.

Данные теплопотребления с объектов поступают в единую систему диспетчеризации несколько раз в сутки.

Оператор в онлайн-режиме видит мнемосхемы тепловых пунктов многоквартирных домов и, в случае неполадок, может определить причины их возникновения.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, после запуска системы на полную мощность к онлайн-кабинету получат доступ управляющие компании и ТСЖ.

Фото: https://gov-murman.ru