В Кольском районе спасатели ищут двух мужчин

В минувшую субботу, 23 мая, в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области по «системе - 112» поступило сообщение, что требуются поисковые работы в Кольском районе.

Заявительница вместе с мужем, детьми и другом супруга отдыхали на берегу реки Тулома в районе 42 км а/д «Кола - Лотта». Утром субботы гражданка обнаружила перевёрнутую лодку в воде. Местонахождение мужа и его друга неизвестно.

На связь они не выходили. На место оперативно выдвинулись спасатели МАКАСЦ (филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России») в составе 5 человек, 2 единицы техники. По прибытию на место происшествия сотрудники МЧС России транспортировали с острова заявительницу и 2-х детей (10 и 6 лет) с острова на берег и передали родственникам.

После этого спасателями была обнаружена перевернутая лодка. В настоящее время поиски продолжаются в составе группировки из 6 человек и 3 единиц техники.