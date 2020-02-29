ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир - на берегу Амура живут потомки русалок, а в Польше шьют сумки для кенгурятВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Конфликты в отношениях, или Ищем новые возможности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.02.20 07:45

В Кольском районе стартует акция «Отзовись, ветеран»

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл расширенное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Всего в районный оргкомитет вошли сорок человек, это и сами участники войны, руководители ветеранских организаций, главы муниципалитетов, а также представители учреждений образования и культуры

В настоящее время  в Кольском районе проживает четверо участников Великой Отечественной войны, один инвалид войны, 71 тружеников тыла, 25 несовершеннолетних узников концлагерей, четверо блокадников, а также 7 вдов и супругов умерших ветеранов. В преддверии празднования, в соответствии с федеральным законом, данным категориям граждан будет предоставлена единовременная денежная выплата.

Уже по традиции основные мероприятия праздника стартуют  в первых числах мая на территории мемориального комплекса «Долина Славы». Доставка ветеранов будет организованна рейсовыми автобусами. Гостей торжественных мероприятий ждёт насыщенная культурная программа, полевая кухня с солдатской кашей и уха. Сопровождать группы будут волонтёры и юнармейцы, для пожилых людей будут дежурить врачи скорой помощи.

Торжества, посвященные празднованию Победы, пройдут и во всех муниципалитетах Кольского района. Самые же массовые состоятся в Коле 9 мая. По центральным улицам районного центра пройдёт торжественное шествие с «Бессмертным полком». Правда в этом году в целях безопасности митинг состоится не у  мемориала Защитникам советского Заполярья, Кольским Алёшей, а перед районным Центром культуры. Мост через реку Тулома в Коле ещё будет закрыт на реконструкцию. И хоть пешеходный переход уже работает, было принято решение не переправлять на другой берег такое большое количество людей. Ведь только в прошлом году, по самым скромным подсчётам, в шествии по Коле приняли участие более 5 тысяч человек.

Пройдёт в Коле и отдельная церемония награждения ветеранов юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Памятная награда учреждена Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года. Ей награждают людей, которые сражались на фронте, в партизанских отрядах, трудились в тылу, перенесли ужасы концлагерей и тяготы жизни в блокадном Ленинграде. Всего юбилейной медалью удостоены 111 жителей Кольского района,  из них 34 коляне.

Предложил Александр Лихолат организовать в районе и акцию «Отзовись, ветеран». Сегодня многие участники Великой Отечественной войны переехали с севера и незаслуженно забыты. Их родственникам следует обратиться в администрацию района. Ещё одним новшеством станет помощь ветеранам, нуждающимся в ремонте квартир. За счёт районного бюджета им сделают косметический ремонт, если нужно заменят сантехнику или плиты.

В преддверии праздника в районе также пройдёт много патриотических, культурных и спортивных мероприятий, сообщает администрация Кольского района.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Комментарий к новости:Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
Комментарий к новости:Комиссия проверила двор на проспекте Ленина, 48
Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире13:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)
-PRO Деньги (16+)Машины «Chrysler», «Honda», «Jeep», «Mazda» и «Subaru» - это роскошь!-PRO Валюту (16+)Курс евро скаканул на 2 рубля, а доллар подрос на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 марта-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Депутаты ратуют за включение периодов прохождения военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 573 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика