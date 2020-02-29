В Кольском районе стартует акция «Отзовись, ветеран»

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл расширенное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Всего в районный оргкомитет вошли сорок человек, это и сами участники войны, руководители ветеранских организаций, главы муниципалитетов, а также представители учреждений образования и культуры

В настоящее время в Кольском районе проживает четверо участников Великой Отечественной войны, один инвалид войны, 71 тружеников тыла, 25 несовершеннолетних узников концлагерей, четверо блокадников, а также 7 вдов и супругов умерших ветеранов. В преддверии празднования, в соответствии с федеральным законом, данным категориям граждан будет предоставлена единовременная денежная выплата.

Уже по традиции основные мероприятия праздника стартуют в первых числах мая на территории мемориального комплекса «Долина Славы». Доставка ветеранов будет организованна рейсовыми автобусами. Гостей торжественных мероприятий ждёт насыщенная культурная программа, полевая кухня с солдатской кашей и уха. Сопровождать группы будут волонтёры и юнармейцы, для пожилых людей будут дежурить врачи скорой помощи.

Торжества, посвященные празднованию Победы, пройдут и во всех муниципалитетах Кольского района. Самые же массовые состоятся в Коле 9 мая. По центральным улицам районного центра пройдёт торжественное шествие с «Бессмертным полком». Правда в этом году в целях безопасности митинг состоится не у мемориала Защитникам советского Заполярья, Кольским Алёшей, а перед районным Центром культуры. Мост через реку Тулома в Коле ещё будет закрыт на реконструкцию. И хоть пешеходный переход уже работает, было принято решение не переправлять на другой берег такое большое количество людей. Ведь только в прошлом году, по самым скромным подсчётам, в шествии по Коле приняли участие более 5 тысяч человек.

Пройдёт в Коле и отдельная церемония награждения ветеранов юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Памятная награда учреждена Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года. Ей награждают людей, которые сражались на фронте, в партизанских отрядах, трудились в тылу, перенесли ужасы концлагерей и тяготы жизни в блокадном Ленинграде. Всего юбилейной медалью удостоены 111 жителей Кольского района, из них 34 коляне.

Предложил Александр Лихолат организовать в районе и акцию «Отзовись, ветеран». Сегодня многие участники Великой Отечественной войны переехали с севера и незаслуженно забыты. Их родственникам следует обратиться в администрацию района. Ещё одним новшеством станет помощь ветеранам, нуждающимся в ремонте квартир. За счёт районного бюджета им сделают косметический ремонт, если нужно заменят сантехнику или плиты.

В преддверии праздника в районе также пройдёт много патриотических, культурных и спортивных мероприятий, сообщает администрация Кольского района.