В Кольском районе стоматологи смогут оказывать пациентам не только экстренную, но и плановую помощь

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл онлайн-заседание оперативного штаба Кольского района по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Как было отмечено во время заседания, на утро 25 мая в нашем регионе выявлено 2936 случаев заболевания коронавирусом. При этом 2262 человек - это работники и подрядчики, задействованные на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений. На данный момент в Белокаменке ситуация стабилизировалась, за сутки новых зараженных нет. А вот среди жителей области положительный тест выявлен у 36 человек. Лидер – Мурманск, там за сутки заболели 20 человек. Всего же в столице Заполярья инфицированы коронавирусом 249 жителей. В Кольском районе прирост заболевших за 24 часа – 1 человек. Всего в районе 36 инфицированных.

В целом в Заполярье ситуация по распространению коронавируса стабилизируется, новых случаев выявляют все меньше и меньше. В связи с этим с сегодняшнего дня несколько смягчаются правила ограничений, введенные из-за CoViD-19. Теперь постановление регионального правительства лишь рекомендует гражданам находиться на улицах в масках. При этом клиенты магазинов, аптек, пассажиры общественного транспорта и такси не будут обслуживаться без средств индивидуальной защиты.

Разрешено работать и магазинам площадью до 400 квадратных метров, которые имеют отдельный вход с улицы. При этом кассиры и продавцы таких торговых точек должны пройти обязательное тестирование на ковид, а в самом торговом зале одновременно смогут находиться не более 10 человек с учетом персонала. Исключение – торговые точки Мурманска, Североморска и Кольского района, Апатитов и Кировска где ситуация пока остается напряженной.

Однако есть и существенные послабления. Ещё в прошлую пятницу, на заседании регионального оперативного штаба, руководство Кольского района попросило губернатора разрешить работу стоматологий. Андрей Чибис поддержал идею. Теперь стоматологи, в том числе и частные клиники, смогут оказывать пациентам не только экстренную, но и плановую помощь.

В рамках сегодняшнего штаба доложил ситуацию и главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Борис Гришко. На домашней самоизоляции в районе остаются 85 человек. При этом обсерваторы постепенно начинают пустеть. В Верхнетуломском на данный момент ноль пациентов, в мурмашинской «Лапландии» под наблюдением остаются всего 40 человек. В инфекционном отделении Кольской ЦРБ на лечении находятся 68 пациентов, из них у 60 подтвержден диагноз корвид, ещё у восьми – пневмония. Все находятся в состоянии лёгкой и средней тяжести. Подключение к аппаратам ИВЛ не требуется. Завезён уже в медучреждение и новый компьютерный томограф. Он приступит к работе после настройки, которую проведут в ближайшие дни.

Отдельный блок совещания – работа детских садов и учебных заведений. По словам заместителя главы администрации – начальника Управления образования администрации Кольского района Ирины Непеиной на сегодняшний день в муниципалитете открыты 14 ДОУ. На их базе работают 54 дежурные группы, которые посещают 542 ребёнка.

Определён период ЕГЭ для учащихся одиннадцатых классов - с 29 июня по 20 июля. Новым постановлением правительства для будущих абитуриентов на базе школ разрешено проводить консультации. Так что в ближайшие дни одинадцатиклассники вновь сядут за парты. Правда, для них будут действовать ограничения. В классах на консультациях одновременно смогут находиться не больше шести учеников.

Остальные выпускники получат аттестаты до 15 июня. Последний звонок в этом году тоже пройдет в необычном формате. В районе школьники отпразднуют его 5 июня, при помощи сети интернет.

Прорабатывается и вопрос о снятии КПП на автодорогах «Кола – Серебрянские ГЭС» и автоподъезде к Ура –Губе. Ожидается, что в Териберку и Ура-Губу все желающие смогут проехать уже в начале июня.

Обсудили в рамках районного оперативного штаба и аварийные работы. В частности, в Молочном из-за активного таяния снега произошло увеличение уровня воды в озере, расположенном недалеко от жилых домов на улице Молодежная. Талые воды затопили двор и детскую площадку. На сегодняшний момент воду отвели, её уровень спал.

В конце этой недели продолжатся и работы по реконструкции стадиона в Мурмашах. Местная администрация закупает трибуну для многофункциональной арены. Она сможет вместить порядка 50 болельщиков. Сейчас решается вопрос, в какой цвет её покрасить. Предпочтение отдается триколору. А вот снег на футбольном поле пока остается не убранным. Подрядчик не приступает к данным работам, так как тяжёлая техника может повредить дорогое искусственное покрытие.