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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.20 15:05

В Кольском районе возводят резервный мобильно-инфекционный госпиталь на 700 мест

В Кольском районе началось возведение резервного инфекционного госпиталя на 700 койко-мест на случай обострения ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Медицинский комплекс включает в себя основной корпус общей площадью 9400 квадратных метров, а также контрольно-пропускной пункт. Территорию разделят на «чистую» и «грязную» зоны. Для безопасного перемещения будут созданы санпропускники для дезинфекции одежды и переодевания медработников. В инфекционном госпитале предусмотрено палатное отделение, блок интенсивной терапии на 50-70 мест и реанимационное отделение на 20-30 коек с возможностью постоянного пребывания медперсонала. Ожидается поставка 30 аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа.

Развертывание дополнительных мощностей для оказания помощи больным с COVID-19 – превентивная мера. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в период пандемии коронавируса важно работать на опережение и обеспечить готовность к любому развитию событий.

«Президент России Владимир Путин поддержал наше предложение о возведении резервного инфекционного госпиталя с современным оборудованием. В случае распространения коронавирусной инфекции в нем будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом существенно улучшилась, дополнительных рисков мы не видим, но наша задача – действовать на опережение», – сказал губернатор.

Работы по возведению мобильного полевого госпиталя осуществляет лидер рынка – ПАО «Группа компаний ПИК». Медицинский комплекс расположится недалеко от поселка Мурмаши Кольского района и будет возведен в соответствии с санитарно-защитными зонами от жилой застройки.

«Выбранный земельный участок имеет более благоприятный рельеф для установки необходимых каркасно-тентовых павильонов, что позволит сократить сроки на подготовку основания инфекционного госпиталя», – прокомментировала заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Оксана Астахова.

Работы по установке резервного инфекционного госпиталя должны завершиться не позднее 30 мая, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

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