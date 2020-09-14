В Кольском районе выборы прошли честно, объективно и без нарушений - Александр Лихолат

13 сентября в стране прошёл единый день голосования. В Кольском районе жители выбирали депутатов Советов депутатов городского поселения Верхнетуломский, сельского поселения Междуречье, сельского поселения Тулома. В этот же день довыборы в местный Совет депутатов прошли в Териберке и в Совет депутатов Кольского района.

Помимо этого в регионе в воскресенье состоялись выборы депутатов представительных органов Печенгского муниципального округа, ЗАТО города Североморск, городов Полярные Зори и Кировска, городского поселения Кандалакша. Прошёл также ряд дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ковдорском районе и Мончегорске.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, предварительные данные единого дня голосования сегодня были озвучены на оперативном совещании губернатора Мурманской области.

Всего в Кольском районе жители выбирали 32 депутата. Подавляющее большинство - 28 мандатов достались представителям партии «Единая Россия». По одному депутату прошло от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», один самовыдвиженец.

По данным Кольской ТИК, на 18 часов вечера воскресенья самую высокую явку показали в Териберке. Здесь на участки пришли 30,69% жителей. Активно голосовали и в Туломе. Явка на УИК составила 21,89%. В Верхнетуломском своё волеизъявление выразили 20,47% жителей, при этом в данном населенном пункте все десять победивших кандидатов – единороссы. По традиции высокую явку показали и жители Междуречья. Здесь на участки пришли 18,93% избирателей.

- В Кольском районе выборы прошли честно, объективно и без нарушений, - отметили глава районной администрации Александр Лихолат и глава района Андрей Малхасян. – Хотим поблагодарить всех жителей, которые проявили свою гражданскую позицию и пришли на участки. Именно эти жители определили, как будут жить, и развиваться их родные поселки в ближайшие годы.