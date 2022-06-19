В Кольском районе высадили 1200 сеянцев сосны в рамках акции «Сад памяти»

18 июня в Тайбольском лесничестве в Кольском районе Мурманской области состоялось центральное региональное мероприятие в рамках международной акции «Сад памяти». В мероприятии приняли участие около 150 человек, высажены 1200 сеянцев сосны.

К акции также присоединились первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов и заместитель директора по региональной политике и корпоративным проектам АО «Кольская ГМК» Максим Иванов.

«Дата 18 июня выбрана не случайно. Этот день вошел в историю как пример невероятного героизма и силы духа северян. Ровно 80 лет назад, 18 июня 1942 года, из-за немецких авианалетов тысячи жителей Мурманска лишились крова. Но несмотря на огромные потери город выстоял, его жители дали достойный отпор. И сегодня в память о них высажены эти деревья», – подчеркнула первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Напомним, что «Сады памяти» в этом году уже появились в Кандалакшском, Кольском, Зашейковском, Кировском и Ковдозерском районах. Около шести тысяч деревьев было высажено в Мурманской области.

«Такие мероприятия, как «Сад памяти» позволяют внести весомый вклад в сохранение окружающей среды. Природа нашего региона в связи с климатическими особенностями требует особого внимания и заботы. Ведь потерять природные богатства можно за считанные минуты, а вот их восстановление требует большого количества времени и сил», – отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Организатор региональной акции – Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области – выражает благодарность партнёрам и участникам мероприятия: Единому волонтёрскому центру Мурманской области и лично его руководителю Евгении Чибис, ООО «Фаворит Тур» в лице директора Самохина Андрея Александровича за предоставленный транспорт, Мурманскому морскому торговому порту, Региональному центру развития добровольчества и поддержки молодежных движений, Мурманскому отделению Российского экологического общества, ОНФ «Молодёжка», МОЭСК, сотрудникам исполнительных органов Мурманской области, волонтёрам и всем неравнодушным северянам, присоединившимся сегодня к мероприятию.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294846%2Fwall-4185250_154548