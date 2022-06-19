У рыбаков Северного бассейна улов ниже показателей прошлого годаТворчество, карьера, возможности: в Мурманске на День молодёжи будет организована работа интерактивных тематических площадок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.22 14:00

В Кольском районе высадили 1200 сеянцев сосны в рамках акции «Сад памяти»

18 июня в Тайбольском лесничестве в Кольском районе Мурманской области состоялось центральное региональное мероприятие в рамках международной акции «Сад памяти». В мероприятии приняли участие около 150 человек, высажены 1200 сеянцев сосны.

К акции также присоединились первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов и заместитель директора по региональной политике и корпоративным проектам АО «Кольская ГМК» Максим Иванов.

«Дата 18 июня выбрана не случайно. Этот день вошел в историю как пример невероятного героизма и силы духа северян. Ровно 80 лет назад, 18 июня 1942 года, из-за немецких авианалетов тысячи жителей Мурманска лишились крова. Но несмотря на огромные потери город выстоял, его жители дали достойный отпор. И сегодня в память о них высажены эти деревья», – подчеркнула первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Напомним, что «Сады памяти» в этом году уже появились в Кандалакшском, Кольском, Зашейковском, Кировском и Ковдозерском районах. Около шести тысяч деревьев было высажено в Мурманской области.

«Такие мероприятия, как «Сад памяти» позволяют внести весомый вклад в сохранение окружающей среды. Природа нашего региона в связи с климатическими особенностями требует особого внимания и заботы. Ведь потерять природные богатства можно за считанные минуты, а вот их восстановление требует большого количества времени и сил», – отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Организатор региональной акции – Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области – выражает благодарность партнёрам и участникам мероприятия: Единому волонтёрскому центру Мурманской области и лично его руководителю Евгении Чибис, ООО «Фаворит Тур» в лице директора Самохина Андрея Александровича за предоставленный транспорт, Мурманскому морскому торговому порту, Региональному центру развития добровольчества и поддержки молодежных движений, Мурманскому отделению Российского экологического общества, ОНФ «Молодёжка», МОЭСК, сотрудникам исполнительных органов Мурманской области, волонтёрам и всем неравнодушным северянам, присоединившимся сегодня к мероприятию.

 

 

 

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294846%2Fwall-4185250_154548

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)21:00«Мой друг дельфин Эхо». Художественный фильм (12+)22:30Стругачевособенности национального..кино Интернет-проект (16+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО рассказали, сколько должны зарабатывать врачи и медсёстры-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 37 копеек, доллар укрепился почти на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)Мончегорск стал лидером по собираемости платежей за обращение с ТКО в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика