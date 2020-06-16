В Кольском районе заработают турбазы и мини-гостиницы

С 17 июня возобновляют работу гостевые дома, мини-гостиницы и турбазы вместимостью не более 20 человек. На этом этапе снятия ограничений разрешена гостиничная деятельность небольших туробъектов в Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском и Ловозерском районах для индивидуального и семейного отдыха. Об этом сообщает региональный оперштаб по вопросу эпидбезопасности.

В числе правил начала работы мини-гостиниц названы: согласование открытия владельцами гостиниц через сервис covid.gov-murman.ru, размещение в номере не более двух человек, для семей — не более четырёх человек, запрет на размещение посетителей старше 65 лет, попадающих в группу риска, а также строе соблюдение санэпидемправил.

Отдыхающим также необходимо уведомить о поездке через covid.gov-murman.ru, непосредственно перед приездом сдать тест на коронавирус и иметь справку об отрицательном анализе или документ о перенесённой болезни. Подчеркнуто, заезд возможен с 19 июня.

Постановления о возобновлении работы мини-гостиниц подписаны губернатором Андреем Чибисом