В Кольском районном центре культуры в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошло награждение сотрудников и ветеранов отрасли

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова приняла участие в торжественном мероприятии.

«Этот праздник — хороший повод, чтобы сказать добрые слова людям, которые своим трудом решают важные задачи укрепления продовольственной безопасности страны, обеспечения населения отечественной сельскохозяйственной продукцией. И это не просто громкие слова. От результатов вашего нелегкого труда во многом зависит здоровье населения. В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за работу, пожелания доброго здоровья и благополучия, щедрых урожаев и хорошей погоды», - поздравила работников отрасли Ольга Кузнецова.

В честь профессионального праздника вице-губернатор вручила сотрудникам благодарственные письма губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Кроме того, работники были отмечены Почётными грамотами и благодарственными письмами регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, а также Мурманской областной Думы.

Для сотрудников и ветеранов отрасли прошла концертная программа с участием творческих коллективов региона.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в настоящее время на территории области основными производителями сельхозпродукции являются 8 сельскохозяйственных предприятий и более 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основным направлением деятельности шести предприятий и большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является молочное скотоводство. Два сельскохозяйственных производственных кооператива «Тундра» и «Оленевод» занимаются северным оленеводством.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Мурманской области представлены хлебопекарными, молокоперерабатывающими, мясоперерабатывающими предприятиями и переработкой дикорастущего сырья.

Производимая на территории региона продукция (за исключением рыбной) реализуется на внутреннем рынке, что говорит о её доступности и востребованности у населения.

Фото: https://gov-murman.ru